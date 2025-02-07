ВС РФ освободили Торецк: что произошло в зоне СВО 7 февраля

МОСКВА, 7 февраля, ФедералПресс. Российские войска освободили Торецк, на Западе заявили о нехватке личного состава в ВСУ, президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского компенсации за вложенные в Украину ресурсы.
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