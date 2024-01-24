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На митинг - не пойду!

На митинг - не пойду!

Дилетант о политике Да никто и не спорит, конечно, это красиво. В мире вообще много красивого, в нем есть есть флора и фауна.

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Комментарии
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александр александров
В деревне Мельбурново,до сих пор новый год отмечают!?))
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3 час.
igor laptev
пойло кончилось денег нет вот и выползли может нальёт какой-нибудь случайный хохол
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3 час.
елена куприянова
П наи разве это интересно? Или так, просто похохотать?
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1 час.

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