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Царьград

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Заговор или провал спецслужб? Военный эксперт разобрал покушение на Трампа

Заговор или провал спецслужб? Военный эксперт разобрал покушение на Трампа

Алексей Филатов проанализировал, есть ли заговор против экс-президента США или речь идёт о халтурной работе спецслужбДональд Трамп чуть не стал жертвой покушения.

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