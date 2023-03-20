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За чей счет банкет? Почему растут зарплаты в «Газпроме»  

За чей счет банкет? Почему растут зарплаты в «Газпроме»  

Выражение «эффективный менеджер» в российской практике достаточно быстро сменило свое значение на прямо противоположное первоначальному смыслу.

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