250 автомобилей застряли в очереди на Крымском мосту

На Крымском мосту образовалась очередь из 250 автомобилей, ожидающих проезда. Канал оперативной информации сообщил, что на пункте ручного досмотра со стороны Керчи скопились транспортные средства, тогда как со стороны Тамани очереди отсутствуют.
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