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Журнал «Профиль»

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Гибридный Hyundai Tucson со сменой поколений станет мощнее предшественника

Гибридный Hyundai Tucson со сменой поколений станет мощнее предшественника

В середине августа Hyundai показала первые изображения нового Tucson, но детали по двигателям не раскрыла.

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