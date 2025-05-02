Заболевшим в майские праздники объяснили, нужно ли открывать больничный

Заболеть в майские праздники — ситуация не из приятных, но с юридической точки зрения порядок действий остаётся стандартным, рассказал в беседе с RT управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев.
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