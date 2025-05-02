RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 515 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Тоесть шпионить за нашими лицами? Всёчто н придумают на Западе шпионит за нами!Verge: Microsoft ...
  • Vladimir Lioubimcev
    Да, не нужна война между Пакистаном и Индией. А убийства в Индии - это провокация и происки ВРАГОВ  как Пакистана, та...Каллас призвала И...
  • Vladimir Lioubimcev
    Донаркоманился  юморист недоделанный.«У власти на Укра...

Заболевшим в майские праздники объяснили, нужно ли открывать больничный

Заболевшим в майские праздники объяснили, нужно ли открывать больничный

Заболеть в майские праздники — ситуация не из приятных, но с юридической точки зрения порядок действий остаётся стандартным, рассказал в беседе с RT управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх