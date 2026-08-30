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Нефть через Ормузский пролив возвращается на рынок

Нефть через Ормузский пролив возвращается на рынок Экспорт через Персидский залив восстановился до 15–16 млн баррелей в сутки — это две трети от того, что было до войны.

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