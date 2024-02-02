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Вести Севастополь

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Названы самые популярные в сети цитаты из картин киностудии «Мосфильм»

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» совместно с компанией «Медиалогия» к 100-летию со дня рождения Киноконцерна «Мосфильм» выяснил, какие крылатые фразы из фильмов, созданных на главной киностудии страны, ушли в народ и до сих пор используются в сетевом общении.

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