Названы самые популярные в сети цитаты из картин киностудии «Мосфильм»

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» совместно с компанией «Медиалогия» к 100-летию со дня рождения Киноконцерна «Мосфильм» выяснил, какие крылатые фразы из фильмов, созданных на главной киностудии страны, ушли в народ и до сих пор используются в сетевом общении.