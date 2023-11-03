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Россия отдала Таджикистану 250 миллионов рублей. Причем тут наркотики?

МВД России заключило с Таджикистаном соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает РБК. Россия выделила Агентству по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана 250 миллионов рублей в рамках соглашения о сотрудничестве, рассчитанного на 2023-2025 годы.

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