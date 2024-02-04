Хуснуллин: стройка в Лисичанске продолжится, несмотря ни на что

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ заявил, что строительство в Лисичанске будет продолжаться, несмотря ни на что.
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