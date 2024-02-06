В Баку согласились на возвращение армян в Карабах, выдвинув всего одно условие

В Баку настаивают на том, чтобы армянские беженцы приняли азербайджанское гражданствоПредседатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев заявил, что армяне вполне себе могут вернуться в Нагорный Карабах.
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