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Российские «Герани» долетели до «Экватора»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 9 февраля 2024 года

Российские «Герани» долетели до «Экватора»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 9 февраля 2024 года

Российские «Герани» долетели до «Экватора»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 9 февраля 2024 года Юлия СоколоваВ ночь на 8 февраля Николаев стал целью серии атак российских тяжелых беспилотников «Герань».

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