Промышленных портал госкорпорации «Ростех» подвергся мощной хакерской атаке

Промышленный маркетплейс госкорпорации «Ростех», запуск которого был объявлен сегодня, подвергся мощной хакерской атаке, в результате которой портал сейчас недоступен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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