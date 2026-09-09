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Регионы России

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Промышленных портал госкорпорации «Ростех» подвергся мощной хакерской атаке

Промышленных портал госкорпорации «Ростех» подвергся мощной хакерской атаке

Промышленный маркетплейс госкорпорации «Ростех», запуск которого был объявлен сегодня, подвергся мощной хакерской атаке, в результате которой портал сейчас недоступен.

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