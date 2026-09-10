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Царьград

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Зеленский планировал закрыть небо над Россией, но впал в панику. Эксперт раскрыл причину

Зеленский планировал закрыть небо над Россией, но впал в панику. Эксперт раскрыл причину

Уже больше недели прошло с тех пор, как Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией. Эксперт раскрыл, что изменилось.

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