Останки лётчиков нашли в Калининградской области спустя 80 лет (ВИДЕО)

Спустя 80 лет в Калининградской области нашли останки лётчиков. В Калининградской области поисковики обнаружили советский штурмовик Ил-2, потерпевший крушение в последние месяцы Великой Отечественной войны.
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