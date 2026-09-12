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Русская весна

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Останки лётчиков нашли в Калининградской области спустя 80 лет (ВИДЕО)

Останки лётчиков нашли в Калининградской области спустя 80 лет (ВИДЕО)

Спустя 80 лет в Калининградской области нашли останки лётчиков. В Калининградской области поисковики обнаружили советский штурмовик Ил-2, потерпевший крушение в последние месяцы Великой Отечественной войны.

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