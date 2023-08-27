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Доминиканская Республика справилась с Италией, Андрес Фелис набрал 24 очка, оформив 7 трехочковых

Доминиканская Республика справилась с Италией, Андрес Фелис набрал 24 очка, оформив 7 трехочковых

Защитник Доминиканской Республики Андрес Фелис стал самым ценным игроком встречи против Италии. За 33 минуты на паркете Фелис набрал 24 очка, добавив 5 подборов и 5 результативных передач.

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