Золотая осень пришла на берега Телецкого озера на Алтае

Но бабье лето все еще отказывается сдавать позиции Фото: Роман и Татьяна Воробьевы Фото: Роман и Татьяна Воробьевы Фото: Роман и Татьяна Воробьевы Фото: Роман и Татьяна Воробьевы Фото: Роман и Татьяна Воробьевы Фото: Роман и Татьяна Воробьевы Осень на берегах Телецкого озера / Фото: Светлана Кульбацкая В середине сентября природа Республики Алтай начинает постепенно "засыпать" и готовиться к зиме.