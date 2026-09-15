Золотая осень пришла на берега Телецкого озера на Алтае

Но бабье лето все еще отказывается сдавать позиции Фото: Роман и Татьяна Воробьевы Фото: Роман и Татьяна Воробьевы Фото: Роман и Татьяна Воробьевы Фото: Роман и Татьяна Воробьевы Фото: Роман и Татьяна Воробьевы Фото: Роман и Татьяна Воробьевы Осень на берегах Телецкого озера / Фото: Светлана Кульбацкая В середине сентября природа Республики Алтай начинает постепенно "засыпать" и готовиться к зиме.
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