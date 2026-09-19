Рейтинг: расходы стран на оборонные исследования и разработки / © Visual Capitalist На этой инфографике представлены отдельные страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ранжированные по объему бюджетных ассигнований на оборонные исследования и разработки в расчете на 1000 долларов валового внутреннего продукта (ВВП).