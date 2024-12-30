Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в состав России

Регион провел планомерную работу.фото: kremlin.ruХерсонская область в уходящем, 2024 году, полностью завершила интеграционные процессы в составе России, сообщил 30 декабря губернатор региона Владимир Сальдо.
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