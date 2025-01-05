Европейская рысь: Опаснее, чем кажется. Почему снег – их главный союзник? Как они охотятся на оленей в 5 раз больше себя?

grunbik06mailru

Моя мама жила в деревне, рядом озеро и лес. Вроде как рыси очень редко бывали в их месте, но в 2014 году несколько раз жители видели, как прыжками пересекали дорогу. Один раз мама в декабре увидела рысь у себя во дворе. На крыльце вытряхивала коврики, мчится наш кот Барсик и через лаз у калитки в дом мимо маминых ног, а за ним прыжками рысь, проигрывая явно в скорости, увидела маму и затормозила, и обратно. В деревне пропали у многих коты и собаки в этот период.