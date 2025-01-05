Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

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  • Виктория Иванова
    Мамочка столько труда потратила на приготовление этих вкуснейших блюд, а, какая-то, сволочь, именно сп..ла плоды труд...Новогодняя, почти...
  • Нина Третьякова
    "А не открыл дверь в ту страшную ночь только один угрюмый мичман, которого в бригаде никто не любил."Новогодняя, почти...
  • grunbik06mailru
    Мой котя тоже любит пошутить, утром как только поспал и встал на "момент" обратно лечь и понежится уже не получится. ...Кошка и балкон

Европейская рысь: Опаснее, чем кажется. Почему снег – их главный союзник? Как они охотятся на оленей в 5 раз больше себя?

Европейская рысь: Опаснее, чем кажется. Почему снег – их главный союзник? Как они охотятся на оленей в 5 раз больше себя?

У каждой части света (кроме Австралии, у неё свои приколы) есть своя суперкрутая кошка. У Африки — лев, у Азии — тигр, в Америке — пума.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Красавица-рысь, но дома её держать всё же опасно.
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18 час.
Элеонора Коган
Кто знает её тайные мысли насчёт хозяина.
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18 час.
grunbik06mailru
Моя мама жила в деревне, рядом озеро и лес. Вроде как рыси  очень редко бывали в их месте, но в 2014 году несколько раз жители видели, как прыжками пересекали дорогу. Один раз мама в декабре увидела рысь у себя во дворе. На крыльце вытряхивала коврики, мчится наш кот Барсик и через лаз у калитки в дом мимо маминых ног, а за ним прыжками рысь, проигрывая явно в скорости, увидела маму и затормозила, и обратно. В деревне пропали у многих коты и собаки в этот период.
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14 час.

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