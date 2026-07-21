Франция: Нормальная работа возобновилась в аэропорту Бордо-Мериньяк (BOD/LFBD), Новая Аквитания, по состоянию на вечерние часы по местному времени после того, как пожарные локализовали лесной пожар площадью 8 га (19,7 акра) возле улицы Архимед в Мериньяке, в районе парковок аэропорта.