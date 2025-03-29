К мигрантам – с умом и адаптацией, Черноморская инициатива и спецназ Татарстана

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Татар-информ

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Комментарии
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Владимир Уфимцев
Отличное - всегда враг хорошего... А наши братья татары - ну просто &quot;лучче всех&quot;... Беда, когда &quot;...кукушка хвалит соловья - за то, хвалит он кукушку.&quot; (с). Бессмертная классика... если что.
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