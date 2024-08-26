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Огненные черви на пляжах: угрозы и советы по защите

Огненные черви на пляжах: угрозы и советы по защите

Огненные черви на пляжах: угрозы и советы по защите Ольга ВайленкоНа пляжах Техаса, популярном месте для отдыха как местных жителей, так и туристов, в августе 2024 года произошло необычное явление, привлекшее внимание ученых и вызвавшее беспокойство среди посетителей.

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Комментарии
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Leonid
...какая-то мутная статейка.... никакой конкретики... ...аффтор уподобляется Сане Бочкарёву, который самозванно присвоил себе АБСОЛЮТНЫЙ РЕЙТИНГ и клепает статейки обо всём и про всё, в основном перепевая статейки других и только ради лайков... дебилизма какой-то
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