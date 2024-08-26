Огненные черви на пляжах: угрозы и советы по защите Ольга ВайленкоНа пляжах Техаса, популярном месте для отдыха как местных жителей, так и туристов, в августе 2024 года произошло необычное явление, привлекшее внимание ученых и вызвавшее беспокойство среди посетителей.