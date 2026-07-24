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Царьград

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NEFT Research прогнозирует снижение погрузки РЖД в 2026 году

NEFT Research прогнозирует снижение погрузки РЖД в 2026 году

Газета "Ведомости" сообщает, что по данным NEFT Research, погрузка на сети РЖД в 2026 году составит около 1,1 миллиарда тонн.

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