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Киеву пообещали 50 миллиардов долларов из замороженных активов России

Киеву пообещали 50 миллиардов долларов из замороженных активов России

Главы стран "Большой семерки" договорились направить Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов долларов и сумели найти, откуда взять эти средства: они будут получены за счет прибыли от замороженных российских активов.

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Комментарии
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Виктор Борисов
Ну  спасибо  наибулиной  и К   ...за  наши  украденные деньги
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