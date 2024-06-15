Киеву пообещали 50 миллиардов долларов из замороженных активов России

Главы стран "Большой семерки" договорились направить Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов долларов и сумели найти, откуда взять эти средства: они будут получены за счет прибыли от замороженных российских активов.
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