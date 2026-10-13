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Царьград

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В Самаре покажут балет «Бахчисарайский фонтан» 18 и 20 октября

В Самаре покажут балет «Бахчисарайский фонтан» 18 и 20 октября

18 и 20 октября в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича пройдут показы балета-поэмы Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» по одноименному произведению Александра Пушкина.

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