В Самаре покажут балет «Бахчисарайский фонтан» 18 и 20 октября

18 и 20 октября в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича пройдут показы балета-поэмы Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» по одноименному произведению Александра Пушкина.
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