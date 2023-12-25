На ВДНХ установили новосибирскую ель с ордынскими украшениями

Ордынская роспись стала основным элементом украшения новогоднего дерева Новосибирской области. Её придумала мастерица из Ордынского района Нина Ивановна Мухлынина на основе хохломской, гжельской, мезенской и жостовской росписи.
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