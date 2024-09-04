"Роснефть" поможет повысить уровень жизни в Хабаровском крае

"Роснефть" и правительство Хабаровского края подписали долгосрочное соглашение, в рамках которого компания поможет развивать промышленные, финансовые и социальные программы в регионе с целью повышения уровня жизни в регионе, сообщает пресс-служба "Роснефти".
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