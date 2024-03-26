Россия подтвердила свою приверженность целям резолюции Совбеза ООН по нераспространению оружия массового уничтожения

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности во вторник, 26 марта, заявил, что Россия неизменно привержена целям и задачам резолюции Совбеза по нераспространению оружия массового уничтожения, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на Telegram-канале Постпредства РФ.