Французы в шоке, таким жёстким журналисты его ещё не видели. Впрочем, им не привыкать, в том числе и к реакции своих зрителей.
Пётр Толстой: нам плевать на Макрона. Убьём…
Комментарии
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ВераВерная
Супер! Толстому - уважение и восхищение!
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7 час.
unarova Унарова
Толстой - отщелбанил так отщелбанил!!!
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6 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Правильно говорит, хватит подставлять щеки, а то всё красным линиями размазываемся, а потом удивляемся, что Европа в х.. нас не ставит
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22 мин.
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