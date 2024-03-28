Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Черноморский
    Правильно говорит, хватит подставлять щеки, а то всё красным линиями размазываемся, а потом удивляемся, что Европа в ...Пётр Толстой: нам...
  • Людмила Куракина
    а зачем теоретически оценивать опастность ихним специалистам,нужно послать им Авангард и они на своей земле практичес...Требования США к ...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Согласна с автором статьиО националистах, ...

Пётр Толстой: нам плевать на Макрона. Убьём…

Пётр Толстой: нам плевать на Макрона. Убьём…

Французы в шоке, таким жёстким журналисты его ещё не видели. Впрочем, им не привыкать, в том числе и к реакции своих зрителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Супер! Толстому - уважение и восхищение!
Ответить
7 час.
unarova Унарова
Толстой - отщелбанил так отщелбанил!!!
Ответить
6 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Правильно говорит, хватит подставлять щеки, а то всё красным линиями размазываемся, а потом удивляемся, что Европа в х.. нас не ставит
Ответить
22 мин.

Картина дня

наверх