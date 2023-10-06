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AFP: глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заказал спутниковые снимки пути на Москву перед мятежом

AFP: глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заказал спутниковые снимки пути на Москву перед мятежом

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. В ноябре 2022 года компания Евгения Пригожина подписала контракт стоимостью 30 миллионов долларов на поставку двух спутников наблюдения высокого разрешения от китайской космической компании Chang Guang Satellite Technology.

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