AFP: глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заказал спутниковые снимки пути на Москву перед мятежом

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. В ноябре 2022 года компания Евгения Пригожина подписала контракт стоимостью 30 миллионов долларов на поставку двух спутников наблюдения высокого разрешения от китайской космической компании Chang Guang Satellite Technology.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)