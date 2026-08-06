Руслан Бортник: Украинских дипломатов увольняют пачками, а один уже украл миллионы

Мирные инициативы Киева перед визитом эмиссаров США — это искренний жест или просто фиксация стартовой позиции для торга? Действительно ли кампания по «принуждению к миру» не дала результата, если даже Буданов говорит о бесконечном процессе? Почему техническая неспособность США поставить ракеты Patriot обставлена как предложение Украине искать «другие пути»? И не превратится ли аномальная засуха [… Читать далее: https://govorit.