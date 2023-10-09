В моду вошел «неприступный» макияж

В моду вошел «неприступный» макияжЕсли раньше считалось, что мужчин отпугивают слишком красивые и ухоженные женщины, то сейчас популярные блогеры из TikTok предлагают сменить тактику и выстраивать барьер холодным отталкивающим макияжем.