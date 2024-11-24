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Системы ПВО отразили ночную атаку украинских беспилотников на четыре российских региона

Системы ПВО отразили ночную атаку украинских беспилотников на четыре российских региона

Украинские вооруженные формирования предприняли попытку очередной атаки на российские регионы с помощью беспилотников, в течение ночи средства ПВО сбили и перехватили 34 украинских БПЛА самолетного типа.

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