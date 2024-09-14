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Китай

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В Хиве завершился второй Межпарламентский форум государств Центральной Азии

Ташкент, 13 сентября /Синьхуа/ -- В Хиве завершился второй межпарламентский форум государств Центральной Азии на тему "Роль парламента и представительных органов власти государств Центральной Азии в социально-экономическом развитии региона", сообщает агентство "Дуне".

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