Ташкент, 13 сентября /Синьхуа/ -- В Хиве завершился второй межпарламентский форум государств Центральной Азии на тему "Роль парламента и представительных органов власти государств Центральной Азии в социально-экономическом развитии региона", сообщает агентство "Дуне".
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