Петербургский «Манеж» собирает фотографии о тружениках тыла в СССР

Идет подготовка историко-документальной выставки, посвященной 80-летию Великой Победы На Балтийском культурном форуме объявили сбор архивных фотографий и материалов о тружениках тыла, которые работали на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.
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