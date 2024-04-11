Зеленский отверг предложение Трампа о территориальных уступках

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею, поддержанную бывшим президентом США Дональдом Трампом и его союзниками, о том, что Украина может быстро положить конец конфликту с Россией, пойдя на крупномасштабные территориальные уступки.
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