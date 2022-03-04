РИА Новый день

8 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Севастопольский
    НА КОЛ !В Крыму задержали...
  • Meerflieger
    "... Нам надо готовиться морально к ещё худшим временам, еще более разрушенным городам, еще большему продвижению росс...В администрации З...

Байдена просят ускорить поставки танков в Польшу

Байдена просят ускорить поставки танков в Польшу

Обращение с просьбой ускорить поставки Польше американских танков Abrams и иных вооружений направила президенту США Джо Байдену двухпартийная группа сенаторов, – сообщает РИА Новости со ссылкой на поступивший в распоряжение агентства документ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх