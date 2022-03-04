Байдена просят ускорить поставки танков в Польшу

Обращение с просьбой ускорить поставки Польше американских танков Abrams и иных вооружений направила президенту США Джо Байдену двухпартийная группа сенаторов, – сообщает РИА Новости со ссылкой на поступивший в распоряжение агентства документ.
Обращение с просьбой ускорить поставки Польше американских танков Abrams и иных вооружений направила президенту США Джо Байдену двухпартийная группа сенаторов, – сообщает РИА Новости со ссылкой на поступивший в распоряжение агентства документ.
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