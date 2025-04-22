Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Угледаре сотрудники ТЦК мобилизовали жителей с помощью разных уловок

В Угледаре сотрудники ТЦК мобилизовали жителей с помощью разных уловок

По его словам, они приехали, привезли гуманитарку. Люди пришли, а их в автобус, тех, кто помоложе. Приехали ребята, называлось «центр несокрушимости», они поставили стиральные машинки, привезли генераторы.

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