В Угледаре сотрудники ТЦК мобилизовали жителей с помощью разных уловок

По его словам, они приехали, привезли гуманитарку. Люди пришли, а их в автобус, тех, кто помоложе. Приехали ребята, называлось «центр несокрушимости», они поставили стиральные машинки, привезли генераторы.
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