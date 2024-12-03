Зауральцу, из-за которого при пожаре погиб пациент больницы, вынесли приговор

Щучанский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ответственного должностного лица государственного бюджетного учреждения «Межрайонная больница № 8» (далее - ГБУ МБ №8), признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 219 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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