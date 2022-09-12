Спорт Уик-Энд

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Стоит ли удивляться, что даже при счете 5:0 игроки «Зенита» не останавливались, продолжали атаковать и забивать «Оренбургу»?

Стоит ли удивляться, что даже при счете 5:0 игроки «Зенита» не останавливались, продолжали атаковать и забивать «Оренбургу»?

Собеседник «Спорт уик-энда» - известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус назвал победу «Зенита» над «Оренбургом» избиением младенцев.

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