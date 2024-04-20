Проект «Город заданий» пригласил москвичей присоединиться к субботнику и посулил баллы в награду

Москвичи приглашаются к участию в общегородском субботнике 20 апреля, в рамках которого можно не только внести свой вклад в улучшение городской среды, но и заработать городские баллы в проекте «Город заданий».
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