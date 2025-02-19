Врач Сережина объяснила, почему выпадают волосы

И что с этим делать Выпадение волос может быть связано с разными причинами и найти верный путь решения проблемы можно, разобравшись в ее первоисточнике, рассказала РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина Первый фактор — грибковые инфекции.
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