Врач Сережина объяснила, почему выпадают волосы

И что с этим делать Выпадение волос может быть связано с разными причинами и найти верный путь решения проблемы можно, разобравшись в ее первоисточнике, рассказала РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина Первый фактор — грибковые инфекции.