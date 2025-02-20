Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Анатолий Рябенко
    Зе никаких поблажек. Мировой суд и смертная казнь за раздутый фашизм и массовую смерть гражданского населения.Россия и США уже ...
  • саша пупкин
    Ну естественно, все сразу же доложили люсе))) А то кто же еще поведает об этом всему миру)))) Сиди, не отсвечивай при...Россия и США уже ...
  • Анатолий Рябенко
    Всё же началось понимание истинных целей СВО на Украине. Бандитский бандеровцев режим с фашистскими целями диким разр...Очевидное невероя...

«Деньги на ветер» – Иноагент Кох о натовских миротворцах на Украине

«Деньги на ветер» – Иноагент Кох о натовских миротворцах на Украине

Без мандата вести войну с Россией в натовских миротворцах на территории Украины нет никакого смысла. Об этом в эфире видеоблога UkrLife сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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