Без мандата вести войну с Россией в натовских миротворцах на территории Украины нет никакого смысла. Об этом в эфире видеоблога UkrLife сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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