Подоляк выдвинул России встречные условия по мирным переговорам

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter выдвинул России встречные условия, при которых Киев пойдёт на мирные переговоры.
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