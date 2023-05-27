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Подоляк выдвинул России встречные условия по мирным переговорам

Подоляк выдвинул России встречные условия по мирным переговорам

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter выдвинул России встречные условия, при которых Киев пойдёт на мирные переговоры.

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