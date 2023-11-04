FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 731 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    В маразме Цыгановы?Обыск в доме у Цы...
  • Лидия Санникова
    От полиции опровержение было. Никаких обысков. Цыгановы на пиаре рехнулись.Цыганов сообщил о...
  • Olga Chuhutina
    Успокойтесь уже. Кому нужны извинения этой старой  женщины.В РПЦ призвали Пу...

Атака YouTube на блокировщики привела к неожиданным последствиям: «сотни тысяч» удалений и рекорд по установкам блокировщиков рекламы

Атака YouTube на блокировщики привела к неожиданным последствиям: «сотни тысяч» удалений и рекорд по установкам блокировщиков рекламы

https://fine-news.ru/ataka-youtube-na-blokirovshhiki-privela.После нескольких месяцев тестирования команда видеоплатформы YouTube начала массово блокировать просмотр роликов для пользователей, задействующих блокировщики рекламы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх