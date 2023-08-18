СССР-Россия

1 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Штейнберг
    грымза вонючая, кому эта гниль нужна!!!!"Прозрения" Ады Р...
  • Валерий Ворожищев
    Борьба с внешним врагам важна, никто не спорит. Но более важной является борьба с нашими внутренними, которых  кругом..."3 мировая неизбе...
  • Владимир Терентьев
    Пролив вижу, Канаду вижу, а где США?В МИД РФ ответили...

"Прозрения" Ады Роговцевой

"Прозрения" Ады Роговцевой

Как вам такие заявления для русских от известной актрисы былых советских времён: "У вас плохая генетика и вообще нет интеллигенции!" Это звучит из уст бывшей советской и очень популярной в те годы актрисы Ады Роговцевой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮС
Юдкевич Сергей
Старая прошмандовка.
Ответить
12 час.
М
Мария
Актриса она скверная. Всегда со своим кукличным лицом не соответствовала ролям, играла отвратительно, не естественно. Роли ей давали по блату - муж режиссёр выбивал для неё. И вот эта блатница возомнила из себя звезду. Тьфу! Свинья под дубом.
Ответить
12 час.
Владимир Штейнберг
грымза вонючая, кому эта гниль нужна!!!!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх