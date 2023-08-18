Как вам такие заявления для русских от известной актрисы былых советских времён: "У вас плохая генетика и вообще нет интеллигенции!" Это звучит из уст бывшей советской и очень популярной в те годы актрисы Ады Роговцевой.
"Прозрения" Ады Роговцевой
Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Старая прошмандовка.
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12 час.
М
Мария
Актриса она скверная. Всегда со своим кукличным лицом не соответствовала ролям, играла отвратительно, не естественно. Роли ей давали по блату - муж режиссёр выбивал для неё. И вот эта блатница возомнила из себя звезду. Тьфу! Свинья под дубом.
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12 час.
Владимир Штейнберг
грымза вонючая, кому эта гниль нужна!!!!
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2 час.
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