Фотограф, купив на барахолке старую камеру, обнаружил фотографии 30-летней давности

В старых вещах есть особое очарование, хотя далеко не всем так кажется. Но фотограф Кати Димофф из Портленда от случая к случаю ищет на барахолке или в секонд-хендах старые фотоаппараты в надежде наткнуться на давно потерянное или забытое сокровище.