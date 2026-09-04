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ТАСС

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В СФ назвали ВЭФ точкой коммуникации представителей бизнеса

В СФ назвали ВЭФ точкой коммуникации представителей бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Восточный экономический форум (ВЭФ) является точкой коммуникации представителей бизнеса, в том числе иностранных инвесторов, а также форпостом России в Юго-Восточной Азии.

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